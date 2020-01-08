جيزان 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة سمو أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيف دربشي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.وعبر سمو نائب أمير المنطقة، عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد دربشي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.// انتهى //01:11ت م0248