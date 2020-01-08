غوايانيلا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأعلنت حاكمة بورتوريكو، واندا فاسكيز اليوم حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب جنوب الجزيرة ما تسبب في أضرار كبيرة.وقالت فاسكيز إن إعلان حال الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة، مؤكدة تعبئة عامة في المناطق الأكثر تضررًا.وطمأنت السكان إلى أن المرافئ لم تتضرر وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.وأعلن المعهد الجيولوجي الأميركي أن الزلزل وقع عند الساعة 4,24 (8,24 ت غ) وقد حدّد مركزه على بعد 13,6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات لكنه خفّض قوة الزلزال من 6,6 درجات أعلنها مسبقاً إلى 6,5 ومن ثم إلى 6,4 درجات، إضافة إلى رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.// انتهى //01:35ت م0249