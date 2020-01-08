تبوك 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات الليلة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، يتمثل بحالة " ضباب " على كل من مدينة تبوك وتيماء، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 7 من صباح الغد.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //01:45ت م0250