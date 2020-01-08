واشنطن 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات امريكية وقوات للتحالف الدولي ".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :" نعمل على تقييم أولي للأضرار" مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.// انتهى //04:14ت م0251