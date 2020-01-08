الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تؤكد أهمية أمن المنطقة ودرء ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.خالد بن سلمان يناقش مع ترمب ومسؤولين أميركيين الاستفزازات الإيرانية.أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة حواركم.أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية.أمير تبوك يلتقي القنصل المصري وأهالي المنطقة.بدر بن سلطان يترأس اجتماع لجنة الحج ويستقبل أهالي مكة.فيصل بن مشعل يشيد بمبادرة إجراءات الأداء.الإيقاع بأخطر إرهابيي القائمة التاسعة.الحوثي يهاجم معسكراً يمنياً في الضالع.خطة لإسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية وغور الأردن.مصدر حكومي يمني: التصريحات عن توقيع اتفاقيات في الموانئ والمطارات وجهة نظر شخصية.الحرس الثوري: سندمر «مكاناً محبباً» للأميركيين.حرائق أستراليا تؤثر على طقس تشيلي والأرجنتين.كينيا: هجوم إرهابي يخلف أربعة قتلى.الكاميرون: انفجار يردي تسعة أشخاص.// يتبع //07:32ت م0004