وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطوة استراتيجية) : توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي باركه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، يمثل خطوة استراتيجية متقدمة من الدول الأعضاء لتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وشريانا رئيسيا في حركة التجارة وإمدادات النفط العالمية، وفي دائرة استراتيجية أوسع. سيسهم هذا المجلس بدور جيوسياسي مهم في الحفاظ على أمن المنطقة، التي تواجه تحديات بالغة الخطورة من جانب دول وقوى إقليمية وميليشيات إرهابية تستهدف دول المنطقة.وأضافت أن من شأن قيام المجلس تحقيق ضمانة قوية للردع والمنعة بتوفير تنسيق تام على كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية بما يحفظ سلامة الدول الأعضاء ويقطع الطريق على كافة المخططات والمحاولات والالتفافات العدائية التي تستهدفها، كما يعزز قيام المجلس جسور التعاون الاقتصادي وبأفضل مستوى لصالح التنمية.// يتبع //07:33ت م0005