طرابلس 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة تواصل الاشتباكات في منطقة الهيشة والوشكة غرب مدينة سرت ، وكذلك تصعيد الاشتباكات فى العديد من المحاور جنوب طرابلس وسط سقوط قتلى وجرحى ونزوح الالاف من الأسر من مناطق القتال.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو وتم بحث الموقف العام لـ«موجة النزوح من مناطق الاشتباكات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم بحث أوجه التعاون بين الحكومة والبعثة والمساعدات التي يمكن تقديمها للعائلات النازحة.وبينت بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة،ودعوتهم إلى وقف فوري للأعمال القتالية في ليبيا، رافضا التدخل العسكري التركي ، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ، وأن استمرار النزاع يزيد من معاناة المدنيين.ونقلت تصريحات مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي ،قوله إن مجلس السلم والأمن سيعقد قمة لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل في 8-9 فبراير القادم، معربًا عن قلق الإتحاد للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة.ونقلت تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي،وتحدثه عن عمل جار من أجل وساطة ومبادرة أوروبية بشأن الصراع العسكري الراهن في ليبيا، موضحا إمكانية عقد لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر في مكان آخر خارج ليبيا.// انتهى //08:28ت م0008