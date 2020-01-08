الخرطوم 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على قرار الحكومة السودانية أمس استلام مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في السودان ، والحجز على عدة مؤسسات إعلامية وصحف وقنوات، محسوبة على النظام السابق.ونشرت إعلان المجالس التشريعية الخليجية والعربية في بيان مشترك لها، رفضها لقرار البرلمان التركي، وموافقته على التدخل العسكري داخل ليبيا.وأخبرت عن بدء إسرائيل أمس تطبيق خطتها لضم الأغوار الفلسطينية ومصادرة أراضيها.وعرجت على نفي واشنطن نيتها سحب قواتها المنتشرة في العراق، وعملت على تعزيز وجودها العسكري في معسكر التاجي شمال بغداد، والعمل على إنشاء مطار لقاذفات بي 52 العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الأمم المتحدة أمس، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في 10 يناير ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين معتبرةً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين.وأشارت إلى عقد وزراء فرنسيون أمس جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي النقابات العمالية ومنظمات الأعمال حول خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، والتي أدت إلى إضراب عمال النقل في فرنسا على مدى أكثر من شهر.// انتهى //09:54ت م0011