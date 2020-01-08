عرعر 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسبينت "صحة الحدود الشمالية" أن عدد المستفيدين من برنامج مكافحة التدخين لعام 2019 م بلغ أكثر من 55 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المحاضرات التوعوية 154 محاضرة، إضافة إلى إقامة 89 معرض وركن توعوي، وبلغ عدد المدارس المستفيدة 74 مدرسة ، وتم تنفيذ 13 دورة .يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلكالمناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //10:03ت م0012