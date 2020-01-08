القاهرة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد جوية أمريكية غرب العراق مساء أمس.وسلطت الضوء على الاجتماع التنسيقي الخماسي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان في القاهرة اليوم لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي وسبل دفع جهود التوصل لتسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود بالإضافة لاستعراض الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.وتناقلت صحف ردود الأفعال الدولية الرافضة للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية حيث أعلن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي رفضهم للتدخل الخارجي في لليبيا وللخطط التركية لإرسال عسكريها إلى ليبيا داعيين لوقف إطلاق النار هناك.واخبرت الصحف عن تطويق الجيش الليبي لمدينة مصراته تمهيدا لدخولها بعد عملية ناجحة سريعة حرر فيها مدينة وميناء سرت الاستراتيجيتين.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها استمرار الجهود المكثفة للسيطرة على حرائق استراليا قبل موجة حر جديدة، ومصرع وإصابة 31 جنديا يمنيا في هجوم للحوثيين على الضالع ومقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا.//انتهى//10:11ت م0013