الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، ندوة علمية بعنوان "خطر جماعة الإخوان المسلمين على الدين والمجتمع"، يشارك فيها كل من الشيخ عمر بن فيصل الدويش والشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ويقوم - بمشيئة الله - بالتعليق على ما يلقى في الندوة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.تأتي الندوة بموضوعها المهم ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وبيان خطرهم وشرهم في إطار رسالة الوزارة السامية في التوعية العلمية والفكرية.يُذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سيقوم ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل مباشر للندوة عبر البث المسموع http://mixlr.com/dawazizia والبث المرئي تويتر periscope.tv/dawazizia وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب www.youtube.com/user/dawahazizia.// انتهى //10:11ت م0014