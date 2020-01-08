الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر قبل دخولها للسوق السعودي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.وأوضحت أنها منذ إطلاق منصة سابر عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م، مشيرة إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020م.وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وتسجيل شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.ودعت هيئة المواصفات والمقاييس أصحاب المنشآت التجارية إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية المعدة للطرح في السوق السعودي سواءً كانت مستوردة أو مصنعه محلياً عبر https://saber.sa.// انتهى //10:20ت م0015