بيشة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسبينت "صحة بيشة" أن العيادات الخارجية بمستشفى تثليث العام قدمت خدماتها لعدد 38444 مراجعاً خلال العام 2019م ، فيما بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ 135217 مراجعاً، وعدد العمليات الجراحية 928 عملية، وبلغت عدد الولادات 909 ولادات.كما يشرف مستشفى تثليث العام على أعمال مركز الأمير سلطان بن محمد للغسيل الكلوي ويحتضن 22 وحدة غسيل كلى، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة 23 حالة وعدد جلسات الغسيل 3157 جلسة.ويقدم المستشفى خدمات برنامج الطب المنزلي، إذ بلغ عدد المسجلين في البرنامج 140 حالة ويقوم فريق الطب المنزلي بعدد 8 زيارات يومياً.يذكر أن مستشفى تثليث العام يعتبر مرجعي لعدد 23 مركزاً صحياً موزعة على أرجاء محافظتي تثليث والأمواه، ويضم المستشفى عدداً من العيادات التخصصية وتبلغ سعته السريرية 110 أسرة.// انتهى //10:23ت م0017