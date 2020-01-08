الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة المهندس أحمد الحديثي، وعدد من مستشاري المركز.وقدم المصيبيح شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة انطلاقة عمل المركز، مقدماً شكره وتقديره لجهود الوزارة، ودعمها المستمر في مجال الإرشاد الأسري، الذي يأتي تأكيداً على أهمية الأسرة في المجتمع، كونها اللبنة الأساسية في بنائه، وأن استقرارها النفسي والاجتماعي يساهم في جودة الحياة.بدوره أكد المهندس الراجحي أهمية الإرشاد الأسري، موضحاً أن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في هذا المجال تأتي وفق منطلقات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على الأخذ بأحدث الأساليب في جميع المجالات، داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد.// انتهى //10:42ت م0019