رفحاء 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس‏ تواصل بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلةً بقسم النظافة أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه بما فيه اليدوي للشوارع والميادين و وسط البلدة، كما تقوم بمعالجة التشوه البصري في قرية الخشيبي 40 كيلو متراً غرب الهباس.يأتي ذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.كما تنفذ البلدية ممثلةً بقسم الصيانة ‏أعمالها في مجال الاصحاح البئي من خلال العمل على مكافحة ورش البعوض.// انتهى //12:10ت م0047