واغادوغو 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت قوات الأمن البوركينية قتلها أمس ستة مسلحين في مدينة بيسيلا بوسط شمال بوركينا فاسو.وأضاف بيان صادر عن الشرطة البوركينية، أن الهجوم الذي استهدف مجموعة من الإرهابيين يتمركزون في المنطقة، أسفر كذلك عن تدمير قاعدة إرهابية ، والاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري وذخائر.وأشار المصدر إلى إصابة عنصرين من الشرطة بجروح خلال العملية.// انتهى //12:17ت م0048