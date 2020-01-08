تونس 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الشأن الداخلي للبلاد متساءلة ما إذا كان نواب البرلمان سيصوتون يوم الجمعة على أعضاء الحكومة الجدد لتغليب المصلحة الوطنية بعد المخاض العسير من المشاورات والتجاذبات السياسية التي عاشت على وقعها البلاد، أم أنها سترفض أعضاء الحكومة لتبدأ مشاورات سياسية أخرى؟.وتحدثت عن ضبط السلطات الأمنية التونسية خليّة لتسفير الشباب إلى بقع التوتر في سوريا وليبيا تعمل بمناطق الجم والمهدية والقيروان بالوسط والوسط الشرقي التونسي .وتناولت صحف الأربعاء في الشأن المغاربي بدء الجيش الليبي الزحف نحو مدينة مصراتة التي كانت تحت سيطرة الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس.وأشارت إلى بيان لمنظمة اليونسيف أكدت فيه أن التصعيد الأخير للعنف في طرابلس وما حولها أدى إلى خسائر فادحة في تعليم الأطفال حيث تم تدمير خمس مدارس وإغلاق 210 مدرسات مما دفع أكثر من 115 ألف طفل إلى الخروج من المدارس في عدة مناطق.وتحدثت صحف تونس عن المشاورات الجارية بين القوى السياسية العراقية للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يرضي الجميع ويكون خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.// انتهى //12:17ت م0049