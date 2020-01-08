إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسحثت باكستان مواطنيها على توخى أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط للسفر إلى العراق، في ضوء التطورات الأخيرة والوضع الأمني السائد في المنطقة.كما حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان اليوم جميع الباكستانيين المقيمين في العراق بالبقاء على اتصال مع السفارة الباكستانية في بغداد.// انتهى //12:24ت م0050