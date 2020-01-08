الجزائر 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لدى استقباله وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أمس، موقف الجزائر الرافض رفضًا قاطعًا لأي تدخل عسكري أيا كان في ليبيا، لافتا النظر إلى أن العاصمة الليبية طرابلس "خط أحمر".وأشارت إلى خروج المئات من طلاب جامعة الجزائر العاصمة ومواطنين في مسيرة سلمية أمس للمطالبة بمزيد من التغيير وإطلاق سراح المحبوسين من المتظاهرين.وأخبرت عن إعلان مفروض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، عن عقد مؤتمر إفريقي حول الأزمة الليبية يومي 8و9 فبراير القادم بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا.وواصلت صحف الجزائر اهتمامها بالتصعيد الخطير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب اغتيال قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق مؤخرا.// انتهى //12:39ت م0053