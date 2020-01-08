بيروت 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الرئاسي ببعبدا اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشو والوفد المرافق له.وتم خلال اللقاء، مناقشة المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ، والإطلاع على مهام المنظمة في لبنان وعدد من الدول العربية المجاورة.// انتهى //12:42ت م0054