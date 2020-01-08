الدمام 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت جوازات المنطقة الشرقية، عن إنجاز نحو 51428238 عملية خلال عام 2019م، وذلك من خلال جميع فروعها في المنطقة.وبينت أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجوازات السعودية بلغت 587897 عملية، و 1504447 عملية للمقيمين، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 49411577 شخصاً، في حين بلغ مجموع عمليات إدارات وشعب متابعة الوافدين للمحالين إليها والمرحلين 75683 عملية.وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن عمل جوازات المنطقة الشرقية تميز خلال عام 2019م، بالسلاسة، رغم كثافة العابرين عبر المنافذ، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من معاملات في الإدارات والشعب.// انتهى //12:50ت م0057