حائل 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى بن صالح العماري أمس، فعاليات مهرجان "ريادة نبض وطموح "، الذي تنظمه أندية الحي الترفيهية التعليمية – بنات - في مجمع جراند مول، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية وعدداً من مديري الإدارات.ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات بمشاركة ١٢ من رائدات الأعمال المتطوعات في أندية الحي في مجالات متنوعة من تصميم الأزياء والتصوير الفوتوغرافي وأركان التوزيعات وتغليف الهدايا، إضافة إلى أركان الشراكات المجتمعية وركن متعة التقنية لبرمجة الروبوتات وتشغيلها ومعرض أعمال الأندية الذي يتنوع بين الرسم التشكيلي والأعمال الخشبية وفن الريزون وأعمال السدو والديكوباج على الأثاث.من جهته أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية المكلف ورئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بدر نشاء الرشيدي أن مهرجان "ريادة نبض وطموح"، يقدم عدداً من الفعاليات التي تجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وتوسيع المشاركة المجتمعية بتنفيذ أنشطة وفعاليات لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة.من جانبها أوضحت ممثلة أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات فدوى بنت سعيد الواكد أهمية مثل هذه المهرجانات للمجتمع، حيث تقدم العديد من الفعاليات للتعريف بأندية الحي الترفيهية التعليمية، التي تعد أكبر جهة تستقطب جميع فئات المجتمع وتقدم لهم الدعم التعليمي والترفيهي بقوالب متعددة، مقدمه الشكر لجميع الجهات المشاركة التي كان لها الأثر في نجاح المهرجان ولقائدات الأندية والمشرفات المتابعات ومشرفات الأنشطة على ما قدموه من جهود.// انتهى //12:52ت م0058