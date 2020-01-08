جنيف 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستسلمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عشرة ترشيحات لمنصب مدير عام المنظمة خلفًا للمدير الحالي الأسترالي فرنسيس جاري .وستجتمع لجنة الويبو للتنسيق المكونة من 83 دولة عضوا يومي 5 و6 مارس القادم لاقتراح أحد المرشحين ، لتعينه الجمعية العامة للويبو في هذا المنصب في الدورة المزمع عقدها يومي 7 و8 مايو القادم .المرشحون للمنصب من نيجيريا وكولومبيا وبيرو ، وغانا واليابان والأرجنتين وإستونيا وسنغافورة وجمهورية كازاخستان والصين .// انتهى //12:53ت م0059