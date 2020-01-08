هروب 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستشارك 95 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان "هروب سحر الجنوب " الذي تنظمه لجنة التنمية السياحة بالمحافظة، وذلك بمجمع حدائق الزهب.وأبانت مشرفة الأسر المنتجة والأنشطة النسائية عائشة الصهلولي أن مشاركة الأسر تضمنت العديد من المعروضات والمنتجات التي تمثل موروث محافظة هروب من مشغولات وصناعات يدوية من خزف بين طباعة الجلود و أعمال الخوص الهندسية والأعمال التراثية وأعمال زينة النباتات العطرية التي تتميز بها المرأه الجبلية في هروب، وأعمال الخرز التي يتم تحويلها إلى تحف ومقتنيات فنية، وإنتاج العطور من قبل بعض الأسر من النباتات العطرية التي تمتاز بها المحافظة، ومأكولات والحلوى الشعبية، بهدف دعم الأسر وأتاحت الفرصة لهن لعرض منتجاهتن وبيعها ومساعدتهن.// انتهى //12:54ت م0060