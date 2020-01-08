الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستبدأ في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض، ويستمر من 10 إلى 30 يناير 2020م بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات ، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تُحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، و إيزابيل لانغتري من بريطانيا، و نيكولاي كارليخانوف من روسيا، و نيكولاي فليسيق من فرنسا، و هيروشي مياوتشي من اليابان، و أنطونيوس مايرودياس من اليونان، و بيتر بوريسوف من بلغاريا، و علي جبار من العراق، و مارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، و ريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، و رافاييل ألكساندر من ألمانيا، و بيتر موقوسانو من رومانيا، و يانغ ليو من الصين، و بياو وانغ من تايوان، و فاليريان جيكيا من جورجيا، و ناجي فريد من مصر، و محمد بو عزيز من تونس .ويأتي "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.وتهدف الوزارة من تنظيمه إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي . // انتهى //13:55ت م0086