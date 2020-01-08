لندن 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسكتبت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن تحذير المبعوث الدولي إلى ليبيا من أن الحرب الأهلية الدائرة هناك باتت تُدفع الآن خارج السيطرة من قبل قوى عالمية تنتهك حظراً على تصدير الأسلحة إلى ليبيا كانت قد فرضته بنفسها.ونقلت في الشأن الإيراني رفض وزير الدفاع البريطاني أثناء مخاطبته أمس مجلس العموم استبعاد توجيه ضربات لإيران، مبيناً إن بلاده وضعت قواتها في الشرق الأوسط في حالة استعداد للدفاع عن مواطنيها ومصالحها في المنطقة.وأخبرت على صعيد متصل عن شن إيران هجوماً صاروخياً استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق رداً على مقتل قاسم سليماني.وحذرت الصحف من أن حجم الخسائر المالية التي سببتها حرائق الغابات في استراليا ربما يرتفع الى أكثر من 4.4 مليارات دولار أمريكي.على الصعيد المحلي، تناولت الصحف تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق تجاري مع الإتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري.// انتهى //13:55ت م0087