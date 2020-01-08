الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسالتقى مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري بمكتبه اليوم، المستشار الفني ومدير العمليات بالاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن إبراهيم المزيد.وجرى خلال اللقاء بحث الخطط المرورية والمقترحات التي سينفذها مرور منطقة الرياض أثناء طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية الذي تستضيفه العاصمة الرياض في فبراير القادم، بحضور نخبة من دراجو العالم.حضر اللقاء العقيد أحمد بن إبراهيم التويجري، وعدد من منسوبي الاتحاد السعودي للدراجات.// انتهى //13:55ت م0088