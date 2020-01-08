إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها وإصابة ثلاثة من المارة بهجوم مسلح نفذه عنصر إرهابي على سيارة دورية للشرطة في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.وأوضح مسئول في الشرطة الباكستانية اليوم أن عنصر إرهابي أطلق وابلاً من النار على سيارة لقوات الشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في منطقة "صدر" في مدينة راولبندي، مضيفاً بأن فرقة التحرك السريع التابعة للشرطة تعقبت الإرهابي وتمكنت من القضاء عليه بعد تبادل إطلاق النار.وأضاف أن فرق الإغاثة قامت بنقل الضحايا إلى المستشفى، وتم تنفيذ عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالعنصر الإرهابي.وبيّن أن العنصر الإرهابي ينتمي إلى خلية إرهابية مسئولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على قوات الأمن.// انتهى //13:55ت م0089