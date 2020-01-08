الجوف 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمكافحة المخدرات بمنطقة الجوف في فعاليات مهرجان الجوف الشتوي بمنتزه قارا الشمالي تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه لتثقيف زوار المهرجان وتوعيتهم بأخطار المخدرات وتعريفهم بالدور الذي تقوم به الدولة في محاربة هذه الآفة.وأوضح مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الجوف العميد حسين بن ملفي القحطاني, أن المشاركة جاءت حرصا على توعية الزوار وتثقيفهم عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع واستفادة الزائر من الكتب التي تقدم على سبيل الإهداء لتوضح للزائر أخطار المخدرات والجهود التي تقوم بها الدولة في محاربتها, سائلاً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وعزها.// انتهى //14:11ت م0091