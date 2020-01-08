ثمود 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسدُشن أمس في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية خلال العام الجاري، يستفيد منها 90,000 فرد من الأسر الفقيرة والنازحين، في مديريات ثمود ورماه والقف بحضرموت، إلى جانب محافظات المهرة، الجوف، مأرب.وأشاد عضو مجلس النواب الشيخ صالح سالم العامري باهتمام المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بالمديريات الصحراوية بوادي حضرموت، وتلمس أحوالها و دعمهم اللامحدود لليمن، وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين والنازحين.وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي وصحراء حضرموت أن مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتوزيع مساعدات غذائية تستهدف 300 أسرة، إلى جانب توزيع مواد إيوائية "خيام وبطانيات" تستهدف 1,800 فرد.// انتهى //14:12ت م0092