الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس توزيع المواد الغذائية في اليمن الشقيق، حيث جرى توزيع 8,550 كرتون من التمور في محافظتي شبوة والضالع، استفاد منها الأسر النازحة والفقيرة وأسر الشهداء، منها 7,250 كرتونا في مديرية عزان بمحافظة شبوة، و1,300 كرتونا في مديريتي الحشاء وقعطبة بمحافظة الضالع.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.// انتهى //14:12ت م0093