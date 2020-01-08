الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستنطلق منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الخميس، بمواجهة تجمع العدالة مع الفيحاء، فيما يشهد يومي الجمعة والسبت 3 لقاءات في كل يوم، على أن تسدل الجولة ستارها الاثنين المقبل بمواجهة وحيدة.في الأحساء، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف فريق العدالة عند الـ 5:45 مساء يوم الخميس نظيره الفيحاء، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر برصيد 8 نقطة، فيما يحتل الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ 16 نقطه.وتتواصل المواجهات الجولة يوم الجمعة حينما يحل الشباب صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة، ضيفاً على الحزم الثاني عشر بعد أن جمع 15 نقطة، حيث سيقام اللقاء في ملعب الأخير عند الـ 3:35 عصراً.ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الـ 6:05 مساءً، مواجهة التعاون سابع الترتيب برصيد 22 نقطة، أمام فريق الفتح الرابع عشر بتسع نقاط.وتختتم مواجهات اليوم الثاني بمواجهة النصر المتصدر بـ 29 نقطة، أمام الاتحاد صاحب النقاط الـ 13 والمركز الثالث عشر، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في تمام الساعة 8:05 مساء.وسيفتتح فريق ضمك مباريات اليوم الثالث من الجولة، وهو يمتلك سبع نقاط وضعته في المركز السادس عشر، حينما يستضيف عند الـ 3:50 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، نظيره الاتفاق، العاشر برصيد 16 نقطة، في حين يلتقي الفيصلي والرائد على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الـ 6:05م، إذ يمتلك الفيصلي 20 نقطة جعلته في المركز الثامن، فيما يتفوق عليه الرائد بمركزين وفي رصيده 23 نقطة، على أن تختتم مواجهات اليوم الثالث في ملعب جامعة الملك سعود، إذ يستضيف الهلال وصيف سلم الترتيب بـ 27 نقطة، فريق الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وذلك عند الـ 8:05 مساء.وتختتم مواجهات الجولة الاثنين المقبل، حينما يتواجه الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، على أرضه وبين جماهيره، أمام فريق أبها الذي يتساوى معه بنفس الرصيد النقطي ويحتل المركز الخامس، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الـ 8:05 مساء.// انتهى //14:13ت م0094