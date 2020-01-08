عنيزة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستواصلت أمس، فعاليات مهرجان الغضا في يومه السادس بعروض شهدها ساحة العروض الشعبية، وعروض الجناح المصري - الضيف الدولي للمهرجان -، وسط حضور كبير سجل رقما قياسيا من داخل محافظة عنيزة ومن خارجها ومن الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، تابعوا أكثر من 63 فعالية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.وشهد المهرجان زيارة شباب عمانيين أشادوا بالمهرجان، حيث أبدى الشاب عبدالرحمن البادي إعجابه بالدعم الكبير الذي يقدم للأسر المنتجة المتواجدة في المهرجان، فيما أشاد الشاب نايف العلوي بالخِدْمات الطبية المميزة في المهرجان والتوعية المتكاملة من قبل الجهات الطبية والصحية في الموقع للزوار.وأشار مواطنهما سعيد البادي إلى أن التنظيم المميز للفعاليات الشبابية المختلفة كعروض السيارات (الدرفت) التي جذبت المئات من محبي السيارات للاطلاع عليها بشكل يومي، ووجود مشتركين من خارج المملكة ضمن الشباب المستعرضين في السيارات، أعطى صدى كبير للمهرجان في مواقع عديدة خارج المملكة.// انتهى //14:17ت م0095