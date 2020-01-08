الدرب 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسحازت عروض فرق الفنون الشعبية المشاركة في فعاليات مهرجان "ربيع الدرب"، الليلة الماضية على إعجاب الزوار من خلال تقديم العديد من الفقرات ونماذج الألوان التراثية والشعبية، وذلك بمقر المهرجان بحديقتي المملكة والمديري بالمحافظة.وأوضح المشرف على برامج المهرجان موسى بن مكي آل خزيم, أن مشاركة فرقة الفنون الشعبية في المهرجان تأتي لأهمية التراث في السياحة كونه يجسد الحضارة الإنسانية التي تتمثل في حياة الآباء والأجداد بمختلف المناطق، مبيناً أن الفرق الشعبية تعد أحد أدوات إحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة بما تزخر به المحافظة والمنطقة بوجه عام من إرث ثقافي وحضاري عرفت به منذ مئات السنين.وأفاد أن مهرجان ربيع الدرب يقدم يومياً العديد من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية والتراثية التي تجسد حياة الآباء والأجداد بالمنطقة ومنها فنون " رقصة السيف والعرضة، و العزاوي" , وغيرها من الفنون والألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.// انتهى //14:22ت م0097