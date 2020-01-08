الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سباق الدراجات الهوائية للسيدات، الذي جرى تنظيمه للمرة الأولى في المملكة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات.وشارك في السباق، الذي جرى إطلاقه في كل من جدة والرياض والخبر، أكثر من 1,000 سيدة تنافسن على المراكز الثلاث الأولى.ويهدف السباق إلى تحفيز السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتبني أنماطاً أكثر صحية للحياة، ويأتي إطلاق السباق في الوقت الذي تتمتع به هذه الرياضة بقبول على نحو متزايد في جميع مناطق المملكة. فبحسب لغة الأرقام، فإن حوالي 1.1٪ من سكان المملكة يمارسون رياضة الدرجات الهوائية على نحو أسبوعي، 32% منهم من السيدات اعتدن على ممارسة هذه الرياضة بشكل دوري.كما جرى تقسيم السباق إلى ثلاث مراحل بهدف تعزيز حجم المشاركة والتنافسية، حيث استهلت المحطة الأولى في جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 800 متسابقة، فيما جرى تتويج ثلاث فائزات في هذه المرحلة، وهن نادية سكوكدي التي تصدرت السباق، تلتها فلوريا مارتياس بالمركز الثاني، ثم أحلام الزايد، حيث حصلن على مجموعة من الجوائز القيمة.وفي المرحلة الثانية من السباق الذي تم تنظيمه في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، شاركت أكثر من 200 سيدة تنافسن على المراكز الأولى، حيث جرى تتويج الفائزة بالمركز الأول فلوريا مارتياس، تلتها أروى العمودي، وسمر رهبيني التي حلت في المرتبة الثالثة. فيما تم إسدال الستار على السباق في محطته الأخيرة بكورنيش الخبر، بتتويج كل من المتصدرة نادية سكوكدي، والوصيفة فلوريا مارتياس، ونسيمة صيديقي التي فازت في المركز الثالث.وتأتي هذه الفعالية في سياق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع قدماً إلى رفع معدلات اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وذلك من خلال زيادة مستويات الأنشطة البدنية والرياضية في المجتمع لتصل إلى 40%، مما يؤدي ذلك إلى تعزيز الأنماط الصحية، وهو الأمر الذي برهنته العديد من الدراسات في هذا الجانب.ويلعب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوراً محورياً في تعزيز أنماط الحياة الصحية، من خلال إتاحة شتى الفرص للجميع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، في حين تسعى الهيئة العامة للرياضة من خلال الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى هدف زيادة مستوى الممارسة للأنشطة الرياضية إلى 40% بحلول عام 2030.// انتهى //14:22ت م0098