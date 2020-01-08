بريدة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسشاركت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، في مهرجان ربيع بريدة لعام 1441هـ، الذي بدأ أمس الأول ويستمر لمدة 12 يوماً, وذلك من خلال الأندية الطلابية وبمشاركة 26 ركناً من عدة كليات لتقديم عدد من الخدمات الصحية والتوعوية والتثقيفية والتعريفية لزوار المهرجان.وحظي جناح الجامعة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي تجول على أركان المعرض المشارك، وكرّم الجامعة نظير مشاركتها الدائمة في فعاليات ربيع بريدة، وذلك خلال زيارته لمقر المهرجان برفقة عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة.وتتنوع الخدمات التي تقدمها الجامعة للزوار هذا العام، من خلال عدد من الأركان منها : ركن الاستقبال الخاص بالجهة المنظمة عمادة شؤون الطلاب، وركن كلية الطب البشري، وركن كلية الزراعة والطب البيطري، وكلية الحاسب، و كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التربية "رياضة بدنية"، بالإضافة إلى ركن نادي السكن لطلبة المنح، وركن معرض كلية التأهيل الطبي، وركن كلية التربية "تربية خاصة" وركن الفنية، وركن الطفل، إضافة إلى عمادة القبول والتسجيل، وعمادة الدراسات العليا، وركن التغذية، وركن الاستشارات، وركن قسم الجوالة، وركن تعريفي بمدرسة جامعة القصيم للقيادة.يذكر أن الجامعة تشارك في هذا المهرجان للعام الثامن على التوالي من خلال جناح خاص يقدم العديد من أنشطة الكليات في كافة المجالات، بالإضافة إلى معارض توعوية وتثقيفية وفعاليات ترفيهية وخدمية، وإقامة المسابقات المتنوعة وتقديم الهدايا التذكارية لزوار المهرجان.// انتهى //15:16ت م0117