الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسوقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي وزير التعليم الإماراتي الأستاذ حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر وزارة التعليم بمدينة الرياض.ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الامارات العربية المتحدة الأمين العام الدكتور محمد سليمان الحوقاني.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بينهما لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والبحثية المتوافرة لديهما وتقوية الروابط بين الهيئات المهنية ذات الاهتمام المشترك .وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والدراسات العليا والتدريب، والامتحانات والتقييم، والبحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز رسالة الهيئة والتي تتمحور حول حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.من جهته، أوضح الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد سليمان الحوقاني، أن الاتفاقية تعطي المجال للجانبين للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون معبرًا عن شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمنسوبيها على هذا التعاون الفعال لما لها من تجربة كبيرة في مجالات التدريب والتصنيف المهني.// انتهى //15:25ت م0118