لندن 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية اليوم إعلان إسرائيل خطط بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، الدكتور آندرو موريسون في بيان: تدين المملكة المتحدة مضي الحكومة الإسرائيلية في خطط لبناء 1,900 وحدة سكنية أخرى في أنحاء الضفة الغربية.وأوضح أن موقف المملكة المتحدة ثابت وهو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، مطالبًا في الوقت نفسه السطات الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني فورًا.// انتهى //15:26ت م0119