تبوك 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي.جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم بديوان الإمارة حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان البالغ عددهم 635 أسرة بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى مدير فرع وزاره الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي كلمة أكد خلالها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على أن المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان تتواصل لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في بلادنا الغالية, منوهاً بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة تبوك للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الذي كان له الأثر البالغ في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان.ثم تسلّم سموه أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة.عقب ذلك بدأت مراسم تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر، حيث سلّم سموه مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي, كما كرّم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.بعد ذلك أدلى سمو الأمير فهد بن سلطان بتصريح صحفي قال فيه : إن هذا اليوم يوم وفاء وفرح لأسر كريمة ستنتقل إلى سكن لائق بها ، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأن المواطن يجب أن يعيش بمستوى لائق وهذا ما تقوم به وزارة الإسكان وذلك بإيجاد الفرص والخيارات المناسبة لكل مواطن في المملكة.وأشاد سمو أمير المنطقة بجهود معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل, مشيراً إلى أن منطقة تبوك نالت نصيبها من تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وهو مؤشر جيد لتسارع العمل.ولفت سموه الانتباه إلى مساهمة الجمعيات الخيرية في مشاريع الإسكان بالمنطقة ومنها جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية وجمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية والتي نفذت ما يزيد عن ٢٥٠٠ وحدة سكنية.وفي ختام تصريح سموه سأل المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.// انتهى //15:47ت م0123