الباحة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري, وذلك بمقر الوزارة, ضمن زيارات سموّه التي يقوم بها لعدد من أصحاب المعالي الوزراء لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.ورحب التويجري بسمو أمير منطقة الباحة, مثمناً زيارة سموه لمعاليه.وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات التي تتعلق بمبادرة تطوير الوجهة السياحية للباحة ضمن برنامج التحول الوطني والميزة النسبية للمنطقة وبالسياسات التنموية والمنهج الإحصائي والتخطيطي لقطاعات الوزارة واحتياجات المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها من البرامج التنموية المختلفة, ومشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحليل مخرجات المرصد الحضاري للمنطقة وقياس مؤشراته تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.بدوره أكد سمو أمير المنطقة اعتزازه بالدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتخطيط ودعم معالي الوزير واهتمامه بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع إمارة منطقة الباحة, وذلك من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة والوكالة المساعدة للشؤون التنموية فيما يخدم المنطقة وساكنيها وزوارها في المجالات المناطة بالوزارة بالمنطقة.// انتهى //15:48ت م0124