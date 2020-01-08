الدمام 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسنفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مؤخراً, حزمة من ورش العمل الموجهة للمفتشين الميدانيين، وانطلقت في مرحلتها الأولى بمكاتب العمل بالدمام والخبر والأحساء وفي مرحلتها الثانية بمكاتب العمل بالقطيف والجبيل والخفجي والأخيرة برأس تنورة وحفر الباطن وبقيق.وتهدف هذه الورش التي قدمها المدربين محمد القطان ومرتضى المهنا لتطوير عمل المفتشين بالميدان وتماشياً مع القرارات الجديدة للوزارة، باعتبار المفتش سفيراً وممثلاً للوزارة في الميدان، فيما جرى إعدادها حسب عدة مؤشرات من سوق العمل وإدارات المكاتب واحتياج المفتشين والمفتشات لها.واشتملت المؤشرات على دليل توطين القطاع السياحي - المرحلة الأولى -، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية من قبل المفتشين، وسلوكيات وصلاحيات ودور ومحظورات التفتيش، وطريقة التعامل مع المفتشين في حالة ارتكاب محظور حسب النظام، وإعداد التقارير من قبل المفتش وتدقيقها من قبل رئيس القسم و شرح معادلة التفتيش.يذكر أن إدارة التفتيش بفرع الوزارة مستمرة في تقديم ورش العمل التي تسهم في رفع كفاءة التفتيش بالمنطقة.// انتهى //15:50ت م0125