القاهرة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تمديد فترة القبول للترشح لجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى حتى 31 يناير 2020.وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، بأن قرار التمديد جاء تلبية للطلبات العديدة لتمديد فترة الترشح، وحرصاً من المنظمة والجهات الراعية للجائزة على مشاركة أكبر عدد من الوزارات والمؤسسات العربية في الجائزة.ودعا القحطاني الجميع للمشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي وفقاً لفئات الجائزة المتنوعة والمعلن عنها.//انتهى//15:52ت م0127