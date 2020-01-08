لندن 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأدانت بريطانيا اليوم الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قواتٍ أمريكيةً وقواتٍ للتحالف الدولي الليلة الماضية ، داعية إلى التهدئة وخفض التصعيد عاجلًا.وأعرب وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في تصريح صحفي عن قلق بلاده بخصوص أنباء عن وقوع إصابات جراء الاعتداء واستخدام صواريخ بالستية فيه.وحث وزير الخارجية البريطانية في تصريحه إيران على عدم تكرار مثل ذلك الاعتداء، مشيرًا إلى أن اندلاع أي حرب في إقليم الشرق الأوسط لن يستفيد منه سوى تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية.//انتهى//15:54ت م0128