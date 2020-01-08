اقتصادي / مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
المنامة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,585.32 بانخفاض وقدره 6.69 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 738.67 بانخفاض وقدره 4.31 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليون و737 ألفًا و475 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 558 ألفًا و181 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 99 صفقة.
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16:08ت م
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