المنامة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,585.32 بانخفاض وقدره 6.69 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 738.67 بانخفاض وقدره 4.31 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليون و737 ألفًا و475 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 558 ألفًا و181 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 99 صفقة.// انتهى //16:08ت م0133