تبوك 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساستقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي بمقر فرع الهيئة بمتحف تبوك الإقليمي اليوم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى المملكة هشام فتحي مصطفى الذي يزور المنطقة حالياً.وقدم الدكتور الشليبي شرح تعريفي مختصر عن منطقة تبوك وما تتميز به من مقومات سياحية وثقافية متنوعة.بعد ذلك تجول الشليبي والقنصل المصري في متحف تبوك الإقليمي ومحطة سكة حديد الحجاز، كما اطلع القنصل على تاريخ المنطقة والحضارات المتعاقبة التي شدتها منذ أقدم العصور حتى حاضرها المشرق.وأبدى القنصل العام إعجابه بما احتواه المعرض من قطع أثرية وتراثية ومعلومات هامه عن المنطقة.// انتهى //16:08ت م0134