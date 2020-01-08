الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسنظّم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبمشاركة معهد إعداد القادة ، أمس في مدينة جدة ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "كيف تصبح صحفيًا رياضيًا"، ويستمر لمدة ستة أيام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تزامناً مع إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة.وشهد البرنامج الذي يحاضر فيه المدرب الإيطالي ريكاردو روماني حضور 20 من الصحفيين الواعدين في المجال الرياضي، وبمشاركة صحفيين عرب واعدين ، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الاتحاد وعدد من اتحادات الإعلام الرياضي العربية.يذكر أن المشاركين سيحصلون بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي على شهادات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.// انتهى //16:10ت م0135