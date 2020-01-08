بانكوك 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسافتتحت اليوم بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، في تايلاند، وتستمر حتى 26 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون على 3 بطاقات للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".وجرت اليوم المباراة الأولى بين العراق واستراليا وانتهت بالتعادل بهدف لكل منها.وتقدم المنتخب الاسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76، ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات التي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند (البلد المستضيف) والبحرين.ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.// انتهى //16:12ت م0136