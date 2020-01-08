بريدة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة, اليوم، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وأعيان المحافظة، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارتهم للمنطقة.ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، مشيراً سموه على أن القيادة تفخر بتعزيز روابط التواصل بين أبناء المنطقة, مؤكداً المكانة العزيزة التي تحظى بها محافظة الغاط في قلوب الجميع, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //16:14ت م0137