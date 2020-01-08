الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستستضيف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) خلال هذا الأسبوع، عدد من أيتام محافظة الجبيل، حيث تم إعداد برنامج متكامل تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة احتفاء بالضيوف، وبرنامج رياضي يقام في مقر بيوت الشباب، إضافة إلى مجموعة من الزيارات المتنوعة.وتجول المشاركون في الزيارة في مرافق نادي إنسان الاجتماعي، والتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها للأبناء، وتضمنت البرامج زيارة المتحف الوطني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومحافظة الدرعية، وقصر "المصمك" ، و جامع الإمام تركي بن عبدالله ، والأسواق التراثية، تعرفوا خلال زيارتهم على أبرز معالم الرياض الحضارية والعصرية .وعبّر المشاركون من أيتام محافظة الجبيل عن سرورهم بما لمسوه من تكريم وحفاوة وحسن استقبال وضيافة وبرامج متنوعة، وزيارات أثرت الجانب المعرفي والثقافي لديهم .وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين جمعيات الأيتام بالمملكة لما فيه خدمة المستفيدين، وحرصا من الطرفين على الإسهام في تحقيق الرؤية الوطنية التي أكدت تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأيتام وتحقيق الرفاه لهم، عبر برامج بناءة من خلال الزيارات وتبادل الخبرات، والتجارب، وتطبيق الممارسات المعمول بها لتحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية المنشودة.// انتهى //16:15ت م0138