أبوظبي 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأوضحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد مجددا أهمية عدم التصعيد، وإن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها، مبينة أن جميع الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.// انتهى //16:26ت م0140